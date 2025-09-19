Un attaquant de Deschamps au PSG, la nouvelle révélation

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Luis Campos, le Paris Saint-Germain a clairement décidé d’agrandir sa colonie de talent et d’internationaux français. Lucas Chevalier est arrivé pour remplacer Gianluigi Donnarumma, mais un autre joueur de l’équipe de France aurait pu débarquer à Paris, lors du dernier mercato.

De Désiré Doué à Ousmane Dembélé, en passant par Bradley Barcola à Lucas Chevalier, c’est le football français qui brille au PSG. Et la volonté de la direction parisienne est de continuer sur cette lancée, comme l’a récemment confié Luis Campos.

« Dès qu'on peut rendre le PSG plus français, on le fait » Invité de l’émission Rothen s’enflamme pour faire un bilan du mercato, le directeur sportif du PSG a assuré qu’à l’avenir on devrait voir de plus en plus de Français dans l’équipe. « Dès qu'on peut rendre le PSG plus français, on le fait. Si un bon joueur en France a un profil qui entre avec les attentes du club et du coach, on tentera de conclure » a déclaré Luis Campos, sur RMC.