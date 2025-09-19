Un attaquant de Deschamps au PSG, la nouvelle révélation

Depuis l’arrivée de Luis Campos, le Paris Saint-Germain a clairement décidé d’agrandir sa colonie de talent et d’internationaux français. Lucas Chevalier est arrivé pour remplacer Gianluigi Donnarumma, mais un autre joueur de l’équipe de France aurait pu débarquer à Paris, lors du dernier mercato.
De Désiré Doué à Ousmane Dembélé, en passant par Bradley Barcola à Lucas Chevalier, c’est le football français qui brille au PSG. Et la volonté de la direction parisienne est de continuer sur cette lancée, comme l’a récemment confié Luis Campos.
« Dès qu'on peut rendre le PSG plus français, on le fait »
Invité de l’émission Rothen s’enflamme pour faire un bilan du mercato, le directeur sportif du PSG a assuré qu’à l’avenir on devrait voir de plus en plus de Français dans l’équipe. « Dès qu'on peut rendre le PSG plus français, on le fait. Si un bon joueur en France a un profil qui entre avec les attentes du club et du coach, on tentera de conclure » a déclaré Luis Campos, sur RMC.
A Paris, on a pensé à Thuram
Cet été, le PSG aurait pu ajouter un autre nom prestigieux à cette liste. TMW confirme en effet ce jeudi que les Parisiens se seraient renseignés auprès de l’entourage de Marcus Thuram ainsi que de l’Inter, juste avant la finale de la Ligue des Champions de juin dernier. L’attaquant aurait pu apporter un nouveau profil intéressant à Luis Enrique, même si Dembélé semble actuellement régner dans l’axe depuis son replacement.