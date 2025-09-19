Mercato : Le prochain transfert du PSG déjà annoncé ?

Pierrick Levallet

Après une saison à rallonge, le PSG a eu l’opportunité de renforcer son effectif cet été afin de prévenir les potentiels risques de blessure. Mais finalement, les dirigeants parisiens ne se sont contentés que de trois transferts : Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Le club de la capitale n’a recruté aucun nouvel élément offensif, et en paie sans doute le prix fort en ce moment.

Les pépins physiques s'enchaînent au PSG D’Ousmane Dembélé à Kang-In Lee en passant par Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le PSG enchaîne les pépins physiques plus ou moins importants dans ce secteur. La question de savoir si la direction parisienne n’a pas fait une erreur à ce niveau-là peut donc se poser.