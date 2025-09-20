Un nouveau Guardiola à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis son arrivée à l’OM en 2024, Roberto De Zerbi a imprimé sa marque sur le club phocéen, mêlant rigueur tactique et jeu spectaculaire. Salim Lamrani, qui a côtoyé le technicien italien pendant près d’un an et lui a consacré un livre intitulé « le football selon Roberto de Zerbi », explique au 10Sport.com la philosophie et le style unique de ce coach inspiré par Pep Guardiola.

Arrivé à l'OM en 2024, Roberto De Zerbi a immédiatement marqué les esprits. Héritier d’une tradition tactique italienne mais ouvert aux influences modernes, il s’inspire notamment de Pep Guardiola, reconnu pour avoir révolutionné le football contemporain. Dans ses premiers mois à l’OM, De Zerbi a cherché à imposer un style clair : un football basé sur la possession, le contrôle du rythme et l’initiative constante. Mais peut-on vraiment parler d’un style De Zerbi comme l’on parle d’un style Guardiola ?

Un football inspiré de Guardiola ? Auteur du livre Le football selon Roberto de Zerbi, Salim Lamrani a apporté son éclaircissement. « Son football est basé sur la possession. L’équipe prend l’initiative, impose son style, dicte le rythme et déstabilise l’adversaire. La notion de plaisir est centrale chez RDZ : on prend du plaisir quand on a le ballon. La possession maintient la concentration et réduit le risque de concéder un but. Pour lui, la meilleure défense, c’est d’avoir la balle » a-t-il déclaré au cours d’un entretien accordé au 10Sport.com.