Un nouveau Guardiola à l’OM ?

Depuis son arrivée à l’OM en 2024, Roberto De Zerbi a imprimé sa marque sur le club phocéen, mêlant rigueur tactique et jeu spectaculaire. Salim Lamrani, qui a côtoyé le technicien italien pendant près d’un an et lui a consacré un livre intitulé « le football selon Roberto de Zerbi », explique au 10Sport.com la philosophie et le style unique de ce coach inspiré par Pep Guardiola.
Arrivé à l'OM en 2024, Roberto De Zerbi a immédiatement marqué les esprits. Héritier d’une tradition tactique italienne mais ouvert aux influences modernes, il s’inspire notamment de Pep Guardiola, reconnu pour avoir révolutionné le football contemporain. Dans ses premiers mois à l’OM, De Zerbi a cherché à imposer un style clair : un football basé sur la possession, le contrôle du rythme et l’initiative constante. Mais peut-on vraiment parler d’un style De Zerbi comme l’on parle d’un style Guardiola ?
Un football inspiré de Guardiola ?
Auteur du livre Le football selon Roberto de Zerbi, Salim Lamrani a apporté son éclaircissement. « Son football est basé sur la possession. L’équipe prend l’initiative, impose son style, dicte le rythme et déstabilise l’adversaire. La notion de plaisir est centrale chez RDZ : on prend du plaisir quand on a le ballon. La possession maintient la concentration et réduit le risque de concéder un but. Pour lui, la meilleure défense, c’est d’avoir la balle » a-t-il déclaré au cours d’un entretien accordé au 10Sport.com.
« C’est risqué, mais efficace »
En phase défensive, le pressing est intense, coordonné et rapide. « En phase défensive, l’objectif est de récupérer le ballon le plus rapidement possible en exerçant un pressing intense et coordonné. Les sorties de balle sont travaillées avec minutie : attirer la pression adverse, impliquer gardien, centraux et pivots. C’est risqué, mais efficace pour briser la structure adverse et progresser rapidement. Roberto De Zerbi insiste sur la compréhension du jeu : lire, analyser, décider. L’occupation des espaces est essentielle : structure claire, mais souple, avec des joueurs polyvalents capables de créer des supériorités numériques ou positionnelles. En résumé, son football demande intelligence, technique, courage, personnalité et générosité » a précisé Lamrani. Un style spectaculaire qui fait aujourd’hui le bonheur de l’OM.