OM : «Si Dieu le veut» : Il annonce la fin du PSG !

Cela fait 15 ans que les supporters de l’OM n’ont pas pu fêter un titre de champion de France dans les rues de Marseille. A l’époque, Gabriel Heinze et Lucho Gonzalez avait fait partie de l’équipe victorieuse de la saison de Ligue 1. Facundo Medina a déposé ses valises dans la cité phocéenne cet été et compte bien imiter ses compatriotes argentins en faisant ainsi tomber le PSG.

L’Olympique de Marseille court depuis 13 ans derrière un trophée. Le dernier titre du club marseillais remonte à 2012 en Coupe de la Ligue. Pour ce qui est du dernier sacre en championnat de France, ce fut en 2010. Le lien entre ces deux titres ? Didier Deschamps sur le banc de touche. Et depuis, c’est la longue traversée du désert. Le président Pablo Longoria travaille d’arrache-pied avec le directeur du football Medhi Benatia dans l’optique de rendre l’OM de plus en plus compétitif et donc prêt à chasser du trône de la Ligue 1 le PSG qui n’a perdu le championnat qu’à trois reprises depuis 2012.

«On va travailler pour arriver à prendre la même photo qu'eux !» Cet été, l’OM a une fois de plus accueilli 12 nouveaux joueurs au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, y compris Facundo Medina. L’ancien défenseur argentin de Lens vient à Marseille pour aider le club à rafler des trophées comme confié en interview pour BFM Marseille. « Il y a une tradition de joueurs argentins à Marseille. Juste derrière nous, il y a une photo de Lucho Gonzalez et Gabriel Heinze qui célèbrent le titre de champion de France avec l'OM en 2010. Les Argentins, il faut aider l'OM à gagner des trophées… Si Dieu le veut. Je l'espère, vraiment. On travaille pour ça. On va travailler pour arriver à prendre la même photo qu'eux ! ».