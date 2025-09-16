OM : «Si Dieu le veut» : Il annonce la fin du PSG !

Cela fait 15 ans que les supporters de l’OM n’ont pas pu fêter un titre de champion de France dans les rues de Marseille. A l’époque, Gabriel Heinze et Lucho Gonzalez avait fait partie de l’équipe victorieuse de la saison de Ligue 1. Facundo Medina a déposé ses valises dans la cité phocéenne cet été et compte bien imiter ses compatriotes argentins en faisant ainsi tomber le PSG.
L’Olympique de Marseille court depuis 13 ans derrière un trophée. Le dernier titre du club marseillais remonte à 2012 en Coupe de la Ligue. Pour ce qui est du dernier sacre en championnat de France, ce fut en 2010. Le lien entre ces deux titres ? Didier Deschamps sur le banc de touche. Et depuis, c’est la longue traversée du désert. Le président Pablo Longoria travaille d’arrache-pied avec le directeur du football Medhi Benatia dans l’optique de rendre l’OM de plus en plus compétitif et donc prêt à chasser du trône de la Ligue 1 le PSG qui n’a perdu le championnat qu’à trois reprises depuis 2012.
«On va travailler pour arriver à prendre la même photo qu'eux !»
Cet été, l’OM a une fois de plus accueilli 12 nouveaux joueurs au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, y compris Facundo Medina. L’ancien défenseur argentin de Lens vient à Marseille pour aider le club à rafler des trophées comme confié en interview pour BFM Marseille. « Il y a une tradition de joueurs argentins à Marseille. Juste derrière nous, il y a une photo de Lucho Gonzalez et Gabriel Heinze qui célèbrent le titre de champion de France avec l'OM en 2010. Les Argentins, il faut aider l'OM à gagner des trophées… Si Dieu le veut. Je l'espère, vraiment. On travaille pour ça. On va travailler pour arriver à prendre la même photo qu'eux ! ».
«Il faut toujours pousser»
Dauphin du PSG en Ligue 1 lors de l’exercice précédent, l’OM compte bien défier le PSG dans la course au titre cette saison quand bien même 6 points séparent déjà les deux rivaux historiques du championnat de France. « Que manque-t-il à l'OM pour aller tutoyer le très haut niveau et faire plus que la deuxième place en Ligue 1 de l'année dernière ? Il faut croire en nous. Même s'il nous arrive des moments comme lors des trois premiers matchs (deux défaites et une victoire, NDLR), il faut vite tourner la page et travailler. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler tous les jours, ne rien lâcher, croire en nous, croire en notre coéquipier… Il faut toujours pousser. Je crois en la chance. Mais il faut la provoquer, être toujours positif, se dire dans notre tête que ça va arriver ».
Facundo Medina est donc venu à l’OM non pas pour y faire de la figuration, mais pour disputer chaque trophée au PSG qui reste sur deux razzia sur le plan national. La guerre est déclarée.