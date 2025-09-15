Mbappé - OM : De Zerbi annonce un coup historique ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Heureux de pouvoir enfin profiter de son effectif au grand complet, Roberto De Zerbi s'avance vers un nouveau défi à la tête de l'OM : la Ligue des champions. Le club aura fort à faire face au Real Madrid mardi soir mais l'entraîneur italien veut se montrer confiant malgré les avertissements de Kylian Mbappé.

De retour en Ligue des champions cette année, l'OM devra affronter le Real Madrid pour son premier match. Le club espagnol affiche une forme étincelante en ce moment avec un Kylian Mbappé de retour au sommet. L'attaquant français a d'ailleurs envoyé un message avant de retrouver un adversaire qu'il connaît bien et face auquel il n'a jamais perdu.

De Zerbi prêt pour la Ligue des champions En ramenant l'OM en Ligue des champions, Roberto De Zerbi espère aller plus loin avec cet effectif largement renforcé. « Pour moi, c'est la deuxième fois que je viens au Bernabeu. Je suis vraiment content, heureux de venir ici. Ca vous donne des souvenirs incroyables. J'espère qu'on pourra rêver à la Ligue des champions tous les ans. On a une histoire nous aussi » confie-t-il en conférence de presse à la veille du choc.