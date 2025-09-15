Du jamais vu pour Mbappé : Le Real Madrid annonce du très lourd !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé (26 ans) est parti pour éventuellement remporter la Ligue des champions au Real Madrid. C’est du moins son objectif prioritaire en club avec l’équipe la plus titrée de l’histoire dans la compétition. Coéquipier de Mbappé au Real Madrid , Aurélien Tchouaméni a fait une promesse en direct.

Recordman absolu de la compétition avec pas moins de 15 trophées soulevés dans l’histoire de la C1, le Real Madrid est le maître incontesté de la Ligue des champions. Sur les cinq dernières éditions, le club merengue est allé au bout à deux reprises en 2022 et 2024.

Kylian Mbappé court toujours derrière sa première Ligue des champions : «C’est un objectif du club» Arrivé l’été en question à la Casa Blanca en provenance du PSG, Kylian Mbappé est l’un des rares joueurs à ne pas avoir eu la chance de célébrer un titre de Ligue des champions. Aurélien Tchouaméni compte bien remédier à cela. « On sait qu'il n'a pas encore réussi à gagner la Ligue des champions, et c'est un objectif du club ».