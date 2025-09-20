EXCLU - OM : «De Zerbi a été confronté à la guerre et à la mort», l’incroyable geste avant son départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto De Zerbi, aujourd’hui à l’OM, a traversé des épreuves marquantes au cours de sa carrière, dont son départ précipité du Shakhtar Donetsk en 2022 à cause de la guerre en Ukraine. Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, revient pour le 10Sport.com sur cette expérience humaine et sportive unique.

En 2022, un an seulement après son arrivée au Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi a dû fuir l’Ukraine face à l’escalade du conflit armé. Selon Salim Lamrani, cette période a été l’une des plus marquantes de sa vie, confrontant le technicien italien à l’extrême gravité d’une guerre et à la menace permanente sur la vie de ses proches et collaborateurs.

De Zerbi face à la guerre en Ukraine « Roberto De Zerbi a été confronté à ce qui peut survenir de plus grave dans la vie, à savoir la guerre et la mort. Il y a répondu en accord avec les valeurs que lui ont transmises ses parents : courage, calme, générosité et solidarité » a révélé l’auteur lors d’un entretien exclusif accordé au 10Sport.com.