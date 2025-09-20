EXCLU - OM : «De Zerbi a été confronté à la guerre et à la mort», l’incroyable geste avant son départ

Roberto De Zerbi, aujourd’hui à l’OM, a traversé des épreuves marquantes au cours de sa carrière, dont son départ précipité du Shakhtar Donetsk en 2022 à cause de la guerre en Ukraine. Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, revient pour le 10Sport.com sur cette expérience humaine et sportive unique.
En 2022, un an seulement après son arrivée au Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi a dû fuir l’Ukraine face à l’escalade du conflit armé. Selon Salim Lamrani, cette période a été l’une des plus marquantes de sa vie, confrontant le technicien italien à l’extrême gravité d’une guerre et à la menace permanente sur la vie de ses proches et collaborateurs.
De Zerbi face à la guerre en Ukraine
« Roberto De Zerbi a été confronté à ce qui peut survenir de plus grave dans la vie, à savoir la guerre et la mort. Il y a répondu en accord avec les valeurs que lui ont transmises ses parents : courage, calme, générosité et solidarité » a révélé l’auteur lors d’un entretien exclusif accordé au 10Sport.com.
« Cela vous donne une idée de l’homme qu’il est »
Avant de quitter le pays, De Zerbi a pris le soin de contacter ses joueurs. « Il s’est occupé en priorité de ses joueurs et de leurs familles, en particulier des internationaux, et a fait en sorte qu’ils puissent rentrer sains et saufs. Il s’est également occupé de son staff. Il a attendu qu’ils soient tous en sécurité avant de quitter le pays. Cela vous donne une idée de l’homme qu’il est » a déclaré Lamrani.