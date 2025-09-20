Mercato - PSG : Un défenseur mondial avance sur son avenir...

Alexandre Higounet

Longtemps convoité l'an dernier par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, qui gardent plus qu'un oeil sur la possibilité de le recruter à l'avenir, William Saliba est désormais considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Et il a avancé ces derniers temps dans sa réflexion au sujet de son futur.

En fin de contrat en juin 2027, ce qui fait qu'il n'aura plus qu'un an de contrat l'été prochain, William Saliba constitue pour l'instant une cible très intéressante pour les grands clubs européens sachant qu'Arsenal sera obligé de le vendre en fin de saison s'il ne prolonge pas, afin de ne pas prendre le risque de le perdre libre l'année suivante. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, qui avaient déjà réfléchi au sujet du défenseur français l'an dernier, sont clairement sur les rangs et se tiennent prêts à dégainer dans quelques mois si jamais sa situation contractuelle restait en l'état avec les Gunners.

Pour l'instant, la position d'Arsenal sur Saliba est fragile, mais... Seulement il est loin d'être sûr que le contrat de Saliba reste en l'état... Conscient de la situation, le board d'Arsenal fait en effet le maximum pour convaincre son défenseur de prolonger. Et selon les dernières informations du site Defensa Central, relayées par Foot01.com, le club londonien serait en train de régler les derniers détails d'une offre de prolongation XXL, prévoyant un salaire de 12 millions d'euros net par an.