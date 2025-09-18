Guardiola - PSG : Le coup historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a brillé pour son retour en Ligue des champions, en s'imposant largement face à l'Atalanta Bergame (4-0) sur la pelouse Parc des Princes. Un succès supplémentaire dans la compétition pour Luis Enrique qui dispose du meilleur ratio de victoires, devançant Pep Guardiola, à la tête de Manchester City.

Le Paris Saint-Germain n’a pas tremblé pour son retour en Ligue des champions. La bande à Luis Enrique s’est largement imposée sur la pelouse du Parc des Princes face à l’Atalanta, grâce à des réalisations de Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos. Une victoire de plus dans la compétition pour l’entraîneur espagnol.

Luis Enrique roi d’Europe, Pep Guardiola battu Comme l’a souligné Stats du Foot, Luis Enrique a remporté son 41e match de Ligue des champions en 63 rencontres, soit un taux de réussite de 65 %. Il s’agit tout simplement du meilleur ratio parmi les entraîneurs à 50 matchs minimum en C1, devançant Pep Guardiola (62 %).