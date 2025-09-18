Guardiola - PSG : Le coup historique !

Le Paris Saint-Germain a brillé pour son retour en Ligue des champions, en s'imposant largement face à l'Atalanta Bergame (4-0) sur la pelouse Parc des Princes. Un succès supplémentaire dans la compétition pour Luis Enrique qui dispose du meilleur ratio de victoires, devançant Pep Guardiola, à la tête de Manchester City.
Le Paris Saint-Germain n’a pas tremblé pour son retour en Ligue des champions. La bande à Luis Enrique s’est largement imposée sur la pelouse du Parc des Princes face à l’Atalanta, grâce à des réalisations de Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos. Une victoire de plus dans la compétition pour l’entraîneur espagnol.
Luis Enrique roi d’Europe, Pep Guardiola battu
Comme l’a souligné Stats du Foot, Luis Enrique a remporté son 41e match de Ligue des champions en 63 rencontres, soit un taux de réussite de 65 %. Il s’agit tout simplement du meilleur ratio parmi les entraîneurs à 50 matchs minimum en C1, devançant Pep Guardiola (62 %).
« L'objectif, c'était de bien commencer cette campagne »
Interrogé après la partie sur ce large succès, Luis Enrique n’a pas voulu s’enflammer et affirme que le PSG ne voulait pas envoyer de message à ses rivaux européens. « Ce n'était pas notre intention. L'objectif, c'était de bien commencer cette campagne avec un premier match important pour nous. On a réalisé une très bonne prestation face à une équipe qui défend en un-contre-un, et je pense qu'on a mérité cette victoire, estime le technicien du PSG. On poursuit le travail entamé il y a deux ans. Il y a encore des choses à améliorer, mais j'ai aimé notre mentalité et notre intensité. On s'est créé beaucoup d'occasions. J'ai regardé la première mi-temps depuis les tribunes, car j'y ai une meilleure vision du jeu. J'ai vu que les joueurs ont bien surmonté leur pressing, de manière brillante. C'est plus facile d'analyser l'identité et le pressing de l'adversaire depuis là-haut. Ils ont un peu défendu d'une autre façon en deuxième période. »