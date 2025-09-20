«Il est là, ce c*nnard ?» : Il rencontre Kylian Mbappé et balance

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Julien Cazarre, connu pour son humour incisif, est désormais à la tête de sa propre quotidienne chaque soir après minuit, sur RMC. Dans une interview avec L’Équipe, l’humoriste revient sur sa relation avec les footballeurs, notamment Kylian Mbappé, avec lequel il n’est pas tendre.

Cette saison, Julien Cazarre a quitté Jérôme Rothen et son émission du début de soirée chaque jour de la semaine sur RMC pour prendre la tête de son propre programme. Désormais, l’humoriste prend l’antenne dès minuit pour « Les nuits du Cazarre enchaîné », une libre antenne quotidienne qu’il anime au côté du journaliste Jean-Christophe Drouet. Interrogé par L’Équipe pour évoquer sa nouvelle émission, Julien Cazarre s’est notamment prononcé sur son rapport avec les footballeurs, dont Kylian Mbappé.

« Il a pris le boulard » « Avant, il m'aimait bien mais je ne le taillais pas trop. À ses débuts à Monaco, je me baladais dans les couloirs pour Canal+ et il était venu me dire qu'il aimait bien ce que je faisais, se rappelle le supporter du PSG. Je l'ai croisé aussi dans un resto après un titre du PSG, époque Neymar, il était toujours sympa mais avec une stature différente, du genre "Il est là, ce connard de Cazarre ?". Après, il a pris le boulard et depuis, je lui en mets plein la tronche. Donc il doit me trouver moins sympa. Mais c'est un gars intelligent qui a l'air d'aimer se marrer ».