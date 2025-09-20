Mercato - OM : Il tente un transfert en plein clash !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ecarté du groupe la saison dernière, Chancel Mbemba a vécu une fin d'aventure difficile à l'OM. Toujours en conflit avec la direction, à l'image de sa plainte pour harcèlement moral déposée, il a fini par rejoindre le LOSC lors du mercato estival. Une opération qui aurait pu être conclue plus tôt puisqu'Olivier Létang, le président du club nordiste, avait déjà bougé.

Pas dans les plans de jeu de Roberto De Zerbi, Chancel Mbemba a fini par être mis à l'écart, attendant un transfert. Le Congolais a refusé de partir et il est resté finalement un an sans jouer. De retour au LOSC, il compte bien se relancer. Du côté du LOSC, on regrette cette situation pour un joueur expérimenté.

Olivier Létang au clash avec Longoria Ces derniers mois, les relations entre l'OM et le LOSC se sont dégradées en raison de la situation avec Edon Zhegrova notamment. Alors que Chancel Mbemba vient d'être présenté officiellement à Lille, Olivier Létang en a dit plus sur ce dossier. « Nous voulions que Chancel Mbemba nous rejoigne il y a un an, j’ai appelé plusieurs fois le président de l’OM, mais il nous a dit deux fois qu’il ne bougerait pas. Lorsqu’un joueur avec une telle expérience se retrouve écarté de toute compétition pendant un an, cela génère forcément beaucoup d’émotion » dit-il, comme rapporté par Le Phocéen.