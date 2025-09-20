OM : La terrible épreuve vécue par De Zerbi avec sa famille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Salim Lamrani, universitaire et spécialiste du football, dévoile pour le 10Sport.com les coulisses du parcours de Roberto De Zerbi. De son enfance marquée par la précarité à son ascension dans le football professionnel, Lamrani raconte comment ces expériences ont forgé un entraîneur exigeant, fidèle à ses principes.

Roberto De Zerbi n’est pas seulement un entraîneur reconnu pour son style offensif et exigeant, il est aussi le produit d’une enfance marquée par la précarité et les sacrifices familiaux. Né dans une famille modeste, avec une mère institutrice et un père ouvrier, l’actuel coach de l’OM a rapidement compris la fragilité de son environnement. Le départ brutal de son père du marché du travail a conduit la famille à vendre leur maison et à s’installer dans un appartement plus modeste.

Le tournant majeur dans la carrière de De Zerbi Selon Salim Lamrani, qui a suivi De Zerbi pendant près d’un an pour écrire son livre Le football selon Roberto De Zerbi, c’est à ce moment-là que le football a cessé d’être un simple loisir pour devenir un objectif concret et vital.