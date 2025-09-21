Kylian Mbappé : Le grand changement annoncé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est irrésistible en ce moment. Avec sept buts en six rencontres jusqu’à présent, l’attaquant de 26 ans fait des merveilles au Real Madrid. Xabi Alonso aurait d’ailleurs prévu d’apporter un changement dans sa composition d’équipe susceptible de permettre au capitaine de l’équipe de France de se montrer encore plus à son avantage.

Xabi Alonso prépare un changement, Mbappé impacté ? Le technicien espagnol a d’ailleurs déjà changé son système de jeu ce samedi contre l’Espanyol Barcelone comme le rapporte AS. Xabi Alonso a notamment attribué à Kylian Mbappé un rôle plus à l’intérieur du jeu, derrière Gonzalo Garcia. Ce schéma semblerait avoir été mis au point pour faciliter le retour de Jude Bellingham, mais également pour offrir plus de mobilité à Kylian Mbappé.