Kylian Mbappé : La décision du Real Madrid qui va faire parler !

En seulement une saison, Kylian Mbappé est devenu la nouvelle grande vedette du Real Madrid. Il faut dire que l’attaquant de 26 ans a convaincu son monde chez les Merengue, et continue de se montrer irrésistible en ce début de saison. Xabi Alonso aurait donc pris une décision avec le capitaine de l’équipe de France susceptible de faire parler ces prochains jours.
Mbappé intouchable au Real Madrid !
Comme le rapporte MARCA, l’entraîneur du Real Madrid estimerait Kylian Mbappé intouchable dans son effectif. Et il n’est pas le seul à bénéficier de ce traitement. Xabi Alonso considérerait également Aurélien Tchouaméni et Thibaut Courtois comme des incontournables. La liste s’arrêterait cependant ici. Personne d'autre ne serait vu comme indiscutable aux yeux du technicien espagnol.
Vinicius Jr et Jude Bellingham ont perdu ce statut
Autrement dit, des éléments comme Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham ne sont plus considérés comme intouchables au Real Madrid. Pourtant, les deux stars ont prouvé qu’elles méritaient ce statut bien avant que Kylian Mbappé ne débarque au sein de la Casa Blanca. Le choix de Xabi Alonso n’a donc pas fini de faire parler en Espagne. À suivre...