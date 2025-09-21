Kylian Mbappé : La décision du Real Madrid qui va faire parler !

Pierrick Levallet

En seulement une saison, Kylian Mbappé est devenu la nouvelle grande vedette du Real Madrid. Il faut dire que l’attaquant de 26 ans a convaincu son monde chez les Merengue, et continue de se montrer irrésistible en ce début de saison. Xabi Alonso aurait donc pris une décision avec le capitaine de l’équipe de France susceptible de faire parler ces prochains jours.

Mbappé intouchable au Real Madrid ! Comme le rapporte MARCA, l’entraîneur du Real Madrid estimerait Kylian Mbappé intouchable dans son effectif. Et il n’est pas le seul à bénéficier de ce traitement. Xabi Alonso considérerait également Aurélien Tchouaméni et Thibaut Courtois comme des incontournables. La liste s’arrêterait cependant ici. Personne d'autre ne serait vu comme indiscutable aux yeux du technicien espagnol.