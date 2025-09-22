OM-PSG reporté : Marseille sous l'eau, c'est terminé !

Le choc tant attendu entre l'OM et le PSG, initialement prévu dimanche, se tiendra bien ce lundi soir à 20h, au Stade Vélodrome. Le match avait été reporté en raison des violents orages qui ont frappé Marseille. Depuis, le soleil est revenu, et la pelouse de l’enceinte phocéenne est en excellent état.
Les fans de football auront donc un choix à faire ce lundi soir, entre la cérémonie du Ballon d’Or qui débute à partir de 21h, et le Classique entre l’OM et le PSG, prévu initialement dimanche, dont le coup d’envoi est prévu à 20h. Le report du match fut décidé en raison du risque d’orages dans la cité phocéenne.
Le soleil est revenu à Marseille
Et la pluie s’est effectivement abattue sur Marseille, avec l'équivalent d'un mois et demi de précipitations qui est tombé ce dimanche. Le Vieux-Port a notamment été inondé, par plusieurs dizaines de centimètres d'eau. Depuis, le soleil est revenu, et le choc de cette 5e journée de Ligue 1 aura bien lieu au Vélodrome.
La pelouse en bon état
RMC nous apprend ce lundi que la pelouse du Vélodrome est en très bon état et que le match devrait donc se jouer dans de bonnes conditions. Pour rappel, l'OM souhaitait absolument jouer ce lundi soir, conformément au règlement de la LFP, tandis que le PSG privilégiait une autre horaire, ou un autre jour, afin de ne pas jouer en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or qui pourrait voir Ousmane Dembélé être sacré.