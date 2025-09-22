OM-PSG reporté : Marseille sous l'eau, c'est terminé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le choc tant attendu entre l'OM et le PSG, initialement prévu dimanche, se tiendra bien ce lundi soir à 20h, au Stade Vélodrome. Le match avait été reporté en raison des violents orages qui ont frappé Marseille. Depuis, le soleil est revenu, et la pelouse de l’enceinte phocéenne est en excellent état.

Les fans de football auront donc un choix à faire ce lundi soir, entre la cérémonie du Ballon d’Or qui débute à partir de 21h, et le Classique entre l’OM et le PSG, prévu initialement dimanche, dont le coup d’envoi est prévu à 20h. Le report du match fut décidé en raison du risque d’orages dans la cité phocéenne.

#OMPSG : la pelouse du vélodrome en parfait état malgré les intempéries d’hier @CanalplusFoot pic.twitter.com/yps1cO0pDb — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) September 22, 2025

Le soleil est revenu à Marseille Et la pluie s’est effectivement abattue sur Marseille, avec l'équivalent d'un mois et demi de précipitations qui est tombé ce dimanche. Le Vieux-Port a notamment été inondé, par plusieurs dizaines de centimètres d'eau. Depuis, le soleil est revenu, et le choc de cette 5e journée de Ligue 1 aura bien lieu au Vélodrome.