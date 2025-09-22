Clashs en Ligue 1 : La demande de l’OM qui ne passe pas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a refusé que le Classique contre le PSG, reporté à ce lundi, se joue mardi, selon la LFP, l’OM avait avant cela demandé à décaler son match face au RC Lens, prévu le 25 octobre prochain. Une demande qui a été refusée et qui a provoqué quelques frictions avec certains autres clubs de Ligue 1.

Comme indiqué par L’Équipe, la LFP assure qu’elle ne voulait pas que la cérémonie de remise du Ballon d’Or soit en concurrence avec le Classique, qu’elle souhaitait remettre à mardi. Initialement prévu dimanche soir, le match entre le PSG et l’OM a été reporté à lundi à 20h, en raison des fortes intempéries à Marseille.

L’OM a refusé que le Classique se joue mardi Comme le prévoit l’article 548 du règlement des compétitions de la LFP : « Lorsqu'en raison d'intempéries, le match n'a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu'il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP. » L’OM s’est donc appuyé sur cela et a menacé la LFP d’une procédure si sa rencontre face au PSG n’était pas reportée à lundi, selon la Ligue.