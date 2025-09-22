OM : La polémique à l'étranger qui ne passe pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi dernier, l'OM s'est incliné face au Real Madrid pour son premier match en Ligue des champions (2-1) malgré une belle résistance. Le club a concédé deux penaltys et le deuxième accordé reste en travers de la gorge des Marseillais. Pour Bixente Lizarazu, la main de Facundo Medina n'était pas forcément une faute que l'on devait absolument siffler.

Depuis mardi, nombreux sont ceux qui expriment des regrets quant à la défaite face au Real Madrid. L'OM a bien résisté et a forcé son adversaire à trouver des solutions. Finalement, deux penaltys transformés par Kylian Mbappé sont venus sauver le Real. Une situation qui a provoqué la colère à Marseille puisque la main de Facundo Medina ne justifie pas une telle sanction, d'après de nombreux observateurs.

« Sinon, il faut se couper les bras » Ancien défenseur, Bixente Lizarazu est revenu sur cette situation avec Facundo Medina. Le champion du monde 1998 rejoint l'avis général et pense que ce penalty n'aurait pas dû être attribué. « C’est toujours un grand débat sur ces actions-là. Je pense que de temps en temps, ça mériterait de revenir à l’essentiel. Est-ce que c’est volontaire ? Est-ce que c’est naturel d’avoir la main comme ça ? Je pense que lorsque Medina tacle, il est obligé d’avoir la main comme ça sinon il faut se couper les bras. Moi, à chaque fois, en tant que défenseur, ça m’horripile ce genre de situation » réagit-il sur le plateau de Téléfoot.