Foot - OM-PSG : L'OM loin du niveau du Real Madrid, dit-il vrai ?

Après le match du Bernabeu face au Real Madrid (2-1), Edouard Cissé a livré un constat sans concession sur l'énorme différence de niveau séparant l'Olympique de Marseille de l'équipe madrilène, quoiqu'en dise le score. Faut-il en tirer des conclusions avant la réception du PSG ?

« Est-ce qu'après l'expulsion de Carvajal, je me suis dit que ça pouvait tourner en faveur de l'OM ? Non »

Au milieu de cet élan plutôt optimiste, les commentaires d'Edouard Cissé dans son analyse d'après match pour L'Equipe ont jeté un froid, l'ancien joueur du PSG et de l'OM indiquant que l'équipe de Roberto De Zerbi n'était clairement pas au niveau du Real : « Il ne faut pas oublier la succession des matches du Real. La plupart était en sélection il y a une grosse semaine. Il y a un peu de fatigue. J'ai trouvé un Real en gestion, à 60%, et Marseille, très souvent comme les équipes françaises hormis le PSG, qui était obligé d'être à 100%, mais qui ne l'était pas. Marseille a fait un match avec les moyens du bord, mais c'était trop peu. Après l'expulsion de Carvajal, vous avez vu qu'ils étaient à 11 contre 10 ? Si je suis sincère, en prenant un peu de recul, il n'y a pas photo. En tant qu'ancien joueur, dès le départ, tu sais qu'il y a une différence de niveau et que tous les joueurs doivent être à 100%. Or il n'y a pas de joueur marseillais qui m'ait impressionné. 2-1, c'est bien, ils n'ont pas pris une rouste. Est-ce qu'après l'expulsion de Carvajal, je me suis dit que ça pouvait tourner en faveur de l'OM ? Non. Je me dis que les joueurs du Real vont penser : ''Il faut qu'on en fasse un peu plus alors qu'on ne l'avait pas prévu''. Ils sont tous en gestion. Huijsen, on voit qu'il est en gestion. Vinicius était remplaçant. Je ne veux pas tomber sur Marseille, il faut juste être objectif : il y a une équipe qui était meilleure. C'était fade, alors que ce n'était pas un bon Real... J'ai vu tellement peu de choses que c'est difficile de faire un débrief technico-tactique. Le Real ne faisait pas un gros pressing. Encore une fois, ils étaient en mode gestion ».