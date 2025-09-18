Zinédine Zidane, le transfert surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 1987, Zinédine Zidane faisait ses premiers pas au plus haut niveau avec l’AS Cannes. Derrière ses débuts, un entraîneur marquant : Rolland Courbis. Présent dans le sud de la France au moment de sa signature, le technicien se souvient du jeune milieu encore méconnu, et raconte avec tendresse l’histoire d’un surnom devenu mondialement célèbre : « Zizou ».

Avant de devenir l’une des plus grandes légendes du football mondial, Zinédine Zidane a connu un parcours plus discret et progressif. Repéré dès son adolescence pour son élégance balle au pied et sa vision de jeu hors norme, il a rejoint l’AS Cannes en 1987. Son ancien entraîneur Rolland Courbis se souvient.

« Un concours de circonstances » « Sans fausse modestie, c’est un concours de circonstances de récupérer Zinedine Zidane, qui n’est pas encore le Zizou qu’on connait à cette époque-là » a déclaré le technicien sur le plateau du Salon des Légendes.