Zinédine Zidane, le transfert surprise

En 1987, Zinédine Zidane faisait ses premiers pas au plus haut niveau avec l’AS Cannes. Derrière ses débuts, un entraîneur marquant : Rolland Courbis. Présent dans le sud de la France au moment de sa signature, le technicien se souvient du jeune milieu encore méconnu, et raconte avec tendresse l’histoire d’un surnom devenu mondialement célèbre : « Zizou ».
Avant de devenir l’une des plus grandes légendes du football mondial, Zinédine Zidane a connu un parcours plus discret et progressif. Repéré dès son adolescence pour son élégance balle au pied et sa vision de jeu hors norme, il a rejoint l’AS Cannes en 1987. Son ancien entraîneur Rolland Courbis se souvient.
« Un concours de circonstances »
« Sans fausse modestie, c’est un concours de circonstances de récupérer Zinedine Zidane, qui n’est pas encore le Zizou qu’on connait à cette époque-là » a déclaré le technicien sur le plateau du Salon des Légendes.
Le surnom Zizou, c'est lui
Au-delà du joueur en devenir, Rolland Courbis a aussi laissé une empreinte affective dans la carrière de Zidane : celle d’un surnom devenu légendaire. « Je trouve que c’est plus affectueux de terminer par ‘ou’. Donc Zizou… Avec Jean-François Daniel qui disait Ziz, moi j’ai rajouté le ‘ou’, et cela a fait Zizou. Je ne pensais jamais à cette époque-là que ce serait comme un hameçon… J’en suis très content (sourire) » a-t-il déclaré.