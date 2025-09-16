Retour de Zidane : La punchline de Pierre Ménès !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps va quitter ce poste à la fin de la Coupe du monde 2026. Pour son successeur, il n'y a plus trop de doutes : Zinédine Zidane est celui qui devrait prendre la relève. Le champion du monde 1998 n'a plus occupé de poste depuis son départ du Real Madrid en 2021 et prépare avec impatience son arrivée.

Légende du football français, Zinédine Zidane devrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l'Equipe de France. L'ancien joueur du Real Madrid a marqué les esprits dans sa carrière d'entraîneur déjà et pour Pierre Ménès, il n'y a pas besoin de faire trop de bruit par rapport à son arrivée chez les Bleus.

« On en fait toujours trop avec Zidane » Au vu de son palmarès et de sa cote de popularité, Zinédine Zidane est le candidat parfait pour occuper le poste de sélectionneur. Si son arrivée se fait attendre, Pierre Ménès n'a pas vraiment envie de s'éterniser. « De toute façon, on en fait toujours trop avec Zidane. C’est l’icône de la France, le gendre idéal... Après, il est bien évident qu’il ne va pas arriver avec son survet’ et ses baskets le jour de la passation de pouvoir avec Didier [Deschamps], et que ça doit quand même se préparer » dit-il sur sa chaîne YouTube.