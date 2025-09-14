Mbappé - Neymar : Les retrouvailles annoncées ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La perspective d’un France-Brésil aux États-Unis en mars prochain excite déjà les passionnés. Au-delà du prestige d’une telle affiche, un détail attire l’attention : les possibles retrouvailles entre Kylian Mbappé et Neymar. Après avoir longtemps partagé le maillot du PSG, les deux stars pourraient se retrouver face à face, cette fois en adversaires.

L’équipe de France pourrait vivre une affiche d’exception au printemps prochain. La Fédération française de football étudie actuellement la possibilité d’organiser une tournée aux États-Unis en mars, et parmi les options sérieuses figure un match amical de prestige contre le Brésil selon les informations de L'Equipe.

Une affiche de prestige Si rien n’est encore acté, la FFF a bien avancé dans ses discussions, même si la priorité demeure la qualification à la prochaine Coupe du monde. Aucun accord définitif ne sera conclu tant que les hommes de Didier Deschamps n’auront pas assuré leur billet. Mais l’idée séduit déjà, notamment parce qu’un tel duel offrirait une vitrine de choix aux Bleus sur le marché américain, toujours en quête de reconnaissance footballistique.