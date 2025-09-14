Équipe de France : Deschamps reçoit une candidature surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que sa dernière convocation remonte à juin 2019, Florian Thauvin n’a pas oublié l’équipe de France. Arrivé au RC Lens en provenance de l’Udinese cet été, l’attaquant âgé de 32 ans pense encore aux Bleus et rêve de faire son retour en sélection. Il estime être au meilleur endroit pour réaliser son souhait.

S’il a toujours fermé la porte à un retour en équipe de France, Olivier Giroud (38 ans) a légèrement ouvert la porte à un retour au micro de Ligue 1+ : « Si vraiment, il a besoin de moi, qu'il n'y a personne d'autre, et qu'il m'appelle... Refuser, c'est délicat (rires). Pour moi, j'ai fini sur un hommage extraordinaire en mars. » Un autre champion du monde 2018 ne cache pas son envie de retourner chez les Bleus : Florian Thauvin.

Thauvin rêve encore de l’équipe de France « Être champion du monde ? C’est extraordinaire parce qu’étant petit, je n’y ai même pas pensé. C’était tellement loin, tellement impossible. Il y a une différence entre commencer le foot comme ça par passion, devenir pro et devenir champion du monde », a confié Florian Thauvin dans un entretien accordé à La Voix du Nord. L'attaquant âgé de 32 ans estime qu’en rejoignant le RC Lens en provenance de l'Udinese cet été, il peut encore rêver de faire son retour en équipe de France.