Polémique avec Benzema : «La haine que j’avais…», la réponse foudroyante de Giroud

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France, Olivier Giroud a fait son retour en Ligue 1 cette année en rejoignant le LOSC durant l'été. Le joueur de 38 ans, qui a pris sa retraite internationale, n'a pas toujours vécu une histoire facile chez les Bleus. L'absence de Karim Benzema en Equipe de France a eu un impact sur sa popularité et il regrette que le public ait parfois été trop dur avec lui.

Pendant des années, Karim Benzema était absent de l'Equipe de France après cette tragique affaire de la sextape. L'attaquant français a beaucoup manqué au public qui ne réclamait que son retour. Parmi ceux qui en ont pris pour leur grade, Olivier Giroud a parfois été visé. L'avant-centre français est revenu sur l'injustice subie.

Olivier Giroud blessé en Equipe de France Avant de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France, Olivier Giroud a parfois dû passer par des moments difficiles. L'ancien champion de France avec Montpellier regrette la période où Karim Benzema était demandé. « Quand on m’a cassé les pieds avec l’absence de Karim quand il n’était pas là en Équipe de France… C'était dur. Parce que des Français me reprochaient son absence alors que je n'avais rien demandé. J’avais été sifflé avant l’Euro 2016 : après mon but contre le Cameroun sur une superbe passe de Paul (Pogba), une partie du public de Nantes me siffle. La haine que j’avais là… Je ne comprenais pas l’injustice. Et trois jours après je mets un doublé à Metz » confie-t-il dans une interview pour le Média Carré.