«Ça va se faire», la prochaine équipe de Zidane est annoncée

On le sait, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Mais l'avenir de l’équipe de France semble déjà tracé puisque Zinédine Zidane est pressenti pour lui succéder. Favori logique après ses exploits au Real Madrid, l’icône tricolore est au centre de toutes les discussions sur l’après-Deschamps.

Depuis plusieurs années, le nom de Zinédine Zidane circule dès qu’il s’agit d’évoquer l’avenir du banc de l’équipe de France. L’ancien numéro 10 des Bleus, champion du monde 1998 a ensuite marqué l’histoire en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Son triplé en C1 (2016, 2017, 2018) et son aura naturelle ont fait de lui un candidat idéal à la succession de Didier Deschamps. Alors que l’actuel sélectionneur a annoncé son départ après la Coupe du monde 2026, l’hypothèse Zidane prend chaque jour plus d’épaisseur.

Zidane, c'est déjà bouclé ? Pour Jérôme Rothen, il ne fait aucun doute : Zidane sera bel et bien le prochain sélectionneur de l’équipe de France. « Tout le monde sait – et Duga qui est son ami l’a même dit, qu’il n’attend que ça – qu’il sera sélectionneur après Didier Deschamps. C’est juste une question de signature et de contrat, mais ça va se faire, sinon il aurait pris un club avant… On sait tous que Zinedine Zidane va être le sélectionneur de l’Equipe de France. Je serais extrêmement surpris que Zinedine Zidane ne soit pas le prochain sélectionneur » a déclaré l'ancien joueur du PSG sur RMC.