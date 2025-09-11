Zidane : C’est terminé, il annonce la fin !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Exposé à des polémiques en tout genre comme ce fut le cas d'autres grands joueurs par le passé, Kylian Mbappé s'exprime sans détour à ce sujet et refuse malgré tout le jeu des comparaisons avec les anciennes gloires du football. Il estime notamment qu'il n'y aura qu'un seule Zinedine Zidane dans l'histoire du football français, et que personne ne parviendra à l'imiter.

Ce n'est pas un secret, Kylian Mbappé est un grand admirateur de Zinedine Zidane dont il avait notamment assuré la défense lorsque Noël Le Graët avait attaqué l'ancien numéro 10 des Bleus. Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE mercredi, l'attaquant français du Real Madrid évoque les polémiques auxquelles les stars du foot peuvent être exposées comme ce fut le cas pour Zidane avant lui, mais Mbappé assure malgré tout que personne ne parviendra à atteindre un aura aussi fort dans son modèle dans le football français.

« J'essaie d'apprendre d'eux » « Parfois, on te voit beaucoup plus noir que tu ne l'es, parfois plus beau. Mais la vérité sortira toujours, même si ça peut prendre beaucoup de temps. Certains passent toute leur carrière à attendre qu'on leur accorde de la reconnaissance ou qu'on sache vraiment qui ils sont. Il faut apprendre à vivre avec ça. Tu perds beaucoup d'énergie si tu passes ton temps à le combattre, et tu ne gagneras jamais. Ça peut te manger de l'intérieur et tu n'as pas les armes pour lutter. Pas mal de sportifs, avant moi, en ont fait les frais. J'essaie d'apprendre d'eux », indique Mbappé, avant de prendre Zinedine Zidane pour exemple afin d'illustrer ses propos.