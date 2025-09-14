«S'il m'appelle...» : Un champion du monde laisse une dernière chance à Deschamps ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il détient pour le moment le record de buts en équipe de France. Il y a un peu plus d'un an, après l'Euro 2024, Olivier Giroud tirait sa révérence chez les Bleus et a toujours affirmé que son histoire avec la sélection était bel et bien derrière lui. Un coup de fil du sélectionneur Didier Deschamps pourrait cependant tout faire basculer.

Entre novembre 2011 et juillet 2024, Olivier Giroud a fièrement arboré la tunique de l'équipe de France et défendu le coq brodé sur le maillot. Néanmoins, une fois le dernier Euro terminé, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus où il a fait trembler les filets à 57 reprises a dit stop.

«Pour moi ce n'est pas un objectif de retourner en équipe de France» Bien qu'il ait fait ses adieux à l'équipe de France en mars dernier au Stade de France, Olivier Giroud a signé un début de saison canon avec le LOSC. De quoi donner des idées à certains observateurs comme Adil Rami pour un éventuel retour chez les Bleus. Pour Ligue 1+, l'attaquant du club lillois avait confirmé qu'il avait pris sa retraite internationale et l'a assuré une fois de plus pour le média Carré. « Même si je venais à cartonner cette année, pour moi ce n'est pas un objectif de retourner en équipe de France. Par contre, attention, refuser l'équipe de France c'est autre chose. Là tu vas me prendre par les sentiments ».