Mbappé en France : Projet annulé, le grand regret annoncé !

Durant l'été 2024, Kylian Mbappé est devenu propriétaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Une initiative étonnante qui a donné beaucoup d'espoir au club normand. Mais rien ne s'est passé comme prévu ensuite, Caen finissant par être relégué en National après une saison cauchemardesque. Le club a beaucoup travaillé ces dernières années et d'après Pierre-Antoine Capton, le projet aurait mérité une exposition médiatique via un documentaire par exemple.
Producteur et homme d'affaires français actif dans les domaines du football et de l'audiovisuel, Pierre-Antoine Capton est le président du directoire de Mediawan, société de production très importante. L'homme d'affaires est à l'origine d'un documentaire concernant le FC Versailles. Il détient également 20% du Stade Malherbe de Caen, propriété de Kylian Mbappé, et avoue qu'il aurait peut-être dû faire la même chose avec ce club...
Caen passé à côté d'un documentaire
Interrogé par L'Equipe à propos de ses activités en rapport avec Ligue1+, puisqu'il a mis en place un label sport chargé de sa production, Pierre-Antoine Capton avoue que l'idée lui a traversé l'esprit. « Vous avez produit pour Canal+le docu-série ''Le Club'' sur le FC Versailles en National. Pourquoi ne pas l'avoir fait avec votre club (*), Caen ?Quand on l'a repris en mars 2020, on s'est demandé si on avait le potentiel d'un ''Sunderland 'Til I Die'' (la série de Netflix). Franchement, c'était compliqué à l'époque de m'imaginer me retrouver au milieu du doc... » déclare-t-il.
« C'est mon plus grand regret »
Ces dernières années, le Stade Malherbe de Caen a vécu beaucoup de rebondissements qui auraient mérité un certain intérêt dans les médias. Sur le plan sportif, le club devra maintenant tenter de retrouver la Ligue 2. « Mais vu tout ce qui s'est passé en cinq ans, c'est mon plus grand regret. On aurait dû le faire, l'histoire est incroyable à vivre comme à raconter, avec des émotions liées à la non-descente en 2020, au Covid, au changement d'actionnaires, à l'arrivée de Kylian Mbappé, à la descente en National » poursuit Capton.