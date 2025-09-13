Mbappé en France : Projet annulé, le grand regret annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Durant l'été 2024, Kylian Mbappé est devenu propriétaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Une initiative étonnante qui a donné beaucoup d'espoir au club normand. Mais rien ne s'est passé comme prévu ensuite, Caen finissant par être relégué en National après une saison cauchemardesque. Le club a beaucoup travaillé ces dernières années et d'après Pierre-Antoine Capton, le projet aurait mérité une exposition médiatique via un documentaire par exemple.

Producteur et homme d'affaires français actif dans les domaines du football et de l'audiovisuel, Pierre-Antoine Capton est le président du directoire de Mediawan, société de production très importante. L'homme d'affaires est à l'origine d'un documentaire concernant le FC Versailles. Il détient également 20% du Stade Malherbe de Caen, propriété de Kylian Mbappé, et avoue qu'il aurait peut-être dû faire la même chose avec ce club...

Caen passé à côté d'un documentaire Interrogé par L'Equipe à propos de ses activités en rapport avec Ligue1+, puisqu'il a mis en place un label sport chargé de sa production, Pierre-Antoine Capton avoue que l'idée lui a traversé l'esprit. « Vous avez produit pour Canal+le docu-série ''Le Club'' sur le FC Versailles en National. Pourquoi ne pas l'avoir fait avec votre club (*), Caen ?Quand on l'a repris en mars 2020, on s'est demandé si on avait le potentiel d'un ''Sunderland 'Til I Die'' (la série de Netflix). Franchement, c'était compliqué à l'époque de m'imaginer me retrouver au milieu du doc... » déclare-t-il.