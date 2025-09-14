Zidane remplaçant de Deschamps : Un joueur de l’équipe de France annonce du lourd !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps a entamé sa quatorzième et dernière saison à la tête de l’équipe de France, son mandat prenant fin au terme de la prochaine Coupe du monde en Amérique. Zinedine Zidane fait office de grand favori pour lui succéder, un choix validé par Aurélien Tchouameni, joueur des Bleus et du Real Madrid.

C’est désormais acté, Didier Deschamps ne sera plus sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026 en Amérique. C’est une page qui se tourne, puisque l’ancien de l’OM est en poste depuis 2012. On ne connaît pas encore l’identité de son successeur, mais tous les regards sont tournés vers Zinedine Zidane, libre de tout contrat et très intéressé par la mission. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, Aurélien Tchouameni a reconnu qu’il pourrait prochainement être amené à côtoyer le Ballon d’Or 1998.

« Je n’ai pas encore croisé Zidane, peut-être dans un avenir proche... » « Honnêtement je ne l’ai pas encore croisé. Peut-être dans un avenir proche, on verra… Mais pour l’instant non », a confié Aurélien Tchouameni, persuadé que Zinedine Zidane serait un bon choix pour le poste.