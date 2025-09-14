Algérie : Le très mauvais coup joué par Deschamps et la FFF ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Appelé par Didier Deschamps pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2026, Maghnes Akliouche a porté le maillot de l’équipe de France pour la première fois de sa jeune carrière face à l’Ukraine, le temps de quelques secondes. Après la victoire de l’AS Monaco sur Auxerre samedi soir, Maxime Chanot s’est interrogé sur les intentions du sélectionneur tricolore...

Avant de retrouver la Ligue des champions ce jeudi, face au Club Bruges, l’AS Monaco s’est imposée contre Auxerre ce samedi soir, un succès obtenu dans les derniers instants de la partie grâce à George Ilenikhena (2-1). Maghnes Akliouche n’a pas vraiment eu l’occasion de s’illustrer sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps, lui qui revenait de son premier rassemblement chez les Bleus.

Akliouche désormais international français Pour lancer cette nouvelle saison, s’achevant sur la Coupe du monde en Amérique, Didier Deschamps avait en effet décidé de convoquer Maghnes Akliouche, honorant sa première sélection avec l’équipe de France en remplaçant Michael Olise dans les arrêts de jeu. Des débuts qui mettent fin au débat sur son équipe nationale, ses parents étant Algériens. De son côté, Maxime Chanot s’interroge sur les réelles motivations de Didier Deschamps avec le milieu monégasque.