OM : Le joueur de De Zerbi qui a fait sensation au PSG !

Passé par le PSG de 2014 à 2019, Timothy Weah n’a pas laissé indifférents ceux qui l’ont côtoyé dans son club formateur. Alors qu’il débarquait de New York, le joueur de l’OM était une petite attraction pour tout le monde. Sa personnalité, ses qualités et son éthique de travail étaient également très appréciées par ses entraîneurs.
Repéré lors d’un essai en France, Timothy Weah rejoignait le centre de formation du PSG en 2014, où il a passé cinq ans avant de prendre la direction du LOSC en 2019. Revenu En Ligue 1, à l’OM, cet été, l’international américain (45 sélections) avait été invité à faire un match avec le club de la capitale, après avoir disputé un tournoi à Sens avec Toulouse.
« Il avait toujours la pêche, était toujours très agréable, il bossait plus que les autres »
« On jouait alors une rencontre amicale contre Évreux. Il a éclaboussé le match de son talent et j'ai tout de suite voulu qu'il nous rejoigne », a confié Cédric Cattenoy, alors entraîneur des U15 du PSG, à L’Équipe, où il ne laissait pas indifférent. « C'est vrai qu'il a amené quelque chose de différent. Il avait toujours la pêche, était toujours très agréable, il bossait plus que les autres. Et puis c'était un Américain, donc une petite attraction pour tout le monde. Pour les plus jeunes, les États-Unis, c'est le rap, la NBA... Donc ça lui posait beaucoup de questions. »
« C'est un gamin qui ne laissait pas indifférent »
François Rodrigues, qui a connu Timothy Weah chez les jeunes du PSG, abonde en ce sens : « On se souvient de deux choses : sa philosophie de vie, centrée autour du football et de la musique, et sa mentalité de travail. Il avait des qualités de vitesse et de puissance quand il est arrivé, mais il a su combler son retard techniquement et tactiquement malgré une grosse concurrence. C'est un gamin qui ne laissait pas indifférent. Il m'a marqué. »