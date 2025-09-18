Mercato : Un Ballon d’Or valide son transfert à l’OM !

Buteur pour la première fois depuis son arrivée en provenance de la Juventus cet été face au Real Madrid mardi soir, Timothy Weah a expliqué les raisons qui ont motivé sa décision de rejoindre l’OM cet été. Convaincu par Roberto De Zerbi, l’international américain a aussi été conforté dans son choix par son père et Ballon d’Or 1995, George Weah.
« Très heureux d’avoir marqué » son premier but avec l’OM, mardi soir en Ligue des champions contre le Real Madrid (2-1), Timothy Weah aurait tout de même « préféré gagner ce match », comme il l’a confié au micro de CBS Sports après la rencontre. L’international américain (45 sélections), prêté avec option d’achat par la Juventus, a également été interrogé sur son choix de venir à Marseille cet été, dans lequel la présence de Roberto De Zerbi a eu une grande importance.
« De Zerbi a été l’une des principales raisons pour lesquelles je suis venu au club »
« Personnellement, c’est un entraîneur de joueurs, il aime ses joueurs. Il a été l’une des principales raisons pour lesquelles je suis venu au club. Il m’appelait tard le soir pour me dire à quel point il me voulait. Il va pouvoir faire de moi un meilleur joueur, je crois en sa philosophie, je crois en tout ce qu’il fait et il transmet sa passion. Quand on a un coach qui aime le football, ça te donne aussi envie d’aimer le jeu et de prendre du plaisir à jouer. Je suis super heureux d’être l’un de ses joueurs et je me battrai jusqu’à la mort pour lui », a confié Timothy Weah.
« Quand j’ai reçu l’appel de Marseille, mon père m’a dit qu’il adorait là-bas »
Thierry Henry, consultant pour CBS Sports, lui a également demandé le rôle de son père, George Weah, dans sa décision de venir à l’OM : « Quand j’ai reçu l’appel de Marseille, mon père m’a dit qu’il adorait là-bas. C’est quelque chose de spécial de jouer pour ce club. Les supporters… quand tu regardes un match à domicile, même ce soir, 4 000 billets vendus et presque 10 000 fans sont venus. Le soutien qu’on a ici est incroyable. Je suis simplement heureux d’en faire partie et j’espère qu’on pourra accomplir de grandes choses, parce que je veux vraiment réussir ici. Je pense que c’est la meilleure façon de rendre aux supporters l’amour qu’ils nous témoignent à chaque match. »