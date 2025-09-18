Mercato : Un Ballon d’Or valide son transfert à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Buteur pour la première fois depuis son arrivée en provenance de la Juventus cet été face au Real Madrid mardi soir, Timothy Weah a expliqué les raisons qui ont motivé sa décision de rejoindre l’OM cet été. Convaincu par Roberto De Zerbi, l’international américain a aussi été conforté dans son choix par son père et Ballon d’Or 1995, George Weah.

« Très heureux d’avoir marqué » son premier but avec l’OM, mardi soir en Ligue des champions contre le Real Madrid (2-1), Timothy Weah aurait tout de même « préféré gagner ce match », comme il l’a confié au micro de CBS Sports après la rencontre. L’international américain (45 sélections), prêté avec option d’achat par la Juventus, a également été interrogé sur son choix de venir à Marseille cet été, dans lequel la présence de Roberto De Zerbi a eu une grande importance.

« De Zerbi a été l’une des principales raisons pour lesquelles je suis venu au club » « Personnellement, c’est un entraîneur de joueurs, il aime ses joueurs. Il a été l’une des principales raisons pour lesquelles je suis venu au club. Il m’appelait tard le soir pour me dire à quel point il me voulait. Il va pouvoir faire de moi un meilleur joueur, je crois en sa philosophie, je crois en tout ce qu’il fait et il transmet sa passion. Quand on a un coach qui aime le football, ça te donne aussi envie d’aimer le jeu et de prendre du plaisir à jouer. Je suis super heureux d’être l’un de ses joueurs et je me battrai jusqu’à la mort pour lui », a confié Timothy Weah.