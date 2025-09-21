OM - PSG : Un gros renfort confirmé pour De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il reçoit le PSG ce dimanche soir, l’OM devra faire sans Geoffrey Kondogbia, titulaire mardi contre le Real Madrid, mais touché au mollet et qui ne s’est pas entraîné depuis. Roberto De Zerbi pourra en revanche compter sur Nayef Aguerd, qui n’avait pas fait le déplacement en Espagne et pourrait être préféré à Facundo Medina.

Cinq jours après sa défaite sur la pelouse du Real Madrid (2-1) en Ligue des champions, l’OM enchaîne par la réception du PSG ce dimanche soir. Titulaire à Santiago Bernabéu aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondgobia, blessé au mollet, ne le sera pas face aux Parisiens.

Kondogbia forfait contre le PSG Comme indiqué par L’Équipe, l’international centrafricain ne s’est pas entraîné depuis le retour de Madrid et est forfait pour affronter le PSG. Nayef Aguerd en revanche a fait son retour à l’entraînement, lui qui suivait un protocole commotion après la victoire de l’OM contre Lorient le week-end dernier (4-0).