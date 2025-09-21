OM - PSG : Un gros renfort confirmé pour De Zerbi !

Alors qu’il reçoit le PSG ce dimanche soir, l’OM devra faire sans Geoffrey Kondogbia, titulaire mardi contre le Real Madrid, mais touché au mollet et qui ne s’est pas entraîné depuis. Roberto De Zerbi pourra en revanche compter sur Nayef Aguerd, qui n’avait pas fait le déplacement en Espagne et pourrait être préféré à Facundo Medina.
Cinq jours après sa défaite sur la pelouse du Real Madrid (2-1) en Ligue des champions, l’OM enchaîne par la réception du PSG ce dimanche soir. Titulaire à Santiago Bernabéu aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondgobia, blessé au mollet, ne le sera pas face aux Parisiens.
Kondogbia forfait contre le PSG
Comme indiqué par L’Équipe, l’international centrafricain ne s’est pas entraîné depuis le retour de Madrid et est forfait pour affronter le PSG. Nayef Aguerd en revanche a fait son retour à l’entraînement, lui qui suivait un protocole commotion après la victoire de l’OM contre Lorient le week-end dernier (4-0).
Aguerd de retour et préféré à Medina ?
L’international marocain est apte et postule une place de titulaire. Roberto De Zerbi pourrait le préférer à Facundo Medina en défense, où une autre incertitude demeure, dans le couloir gauche. Ils sont deux à postuler pour démarrer face au PSG, Amir Murillo et Emerson Palmieri, titulaire et auteur d’un bon match contre le Real Madrid.