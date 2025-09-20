PSG : Catastrophe à l'OM, c'est confirmé !

Ce dimanche soir, l’OM accueille le PSG au Vélodrome. Un Classique sous haute tension, qui devrait être marqué par de nombreuses absences côté parisien. Si Ousmane Dembélé, João Neves, ou encore Désiré Doué manqueront ce match, Marseille de son côté, va être privé de Geoffrey Kondogbia dont le forfait vient d’être confirmé.
Le Classique entre l’OM et le PSG prévu pour ce dimanche soir est classé à haut risque. En effet, en raison de conditions météorologiques compliquées, ce choc de la cinquième journée de Ligue 1 pourrait être reporté. En attendant, le match est maintenu, avec plusieurs blessés des deux côtés.
Beaucoup d’absents au PSG
Pour le PSG, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont logiquement forfaits, eux qui se sont blessés avec l’équipe de France. João Neves, touché contre l’Atalanta en Ligue des Champions cette semaine, ne sera également pas du déplacement. Bradley Barcola lui, est incertain. Mais si le PSG semble donc quelque peu décimé, l’OM va également connaître un absent de taille.
Kondogbia forfait
Ce samedi soir, RMC confirme que Geoffrey Kondogbia n’est pas disponible pour ce Classique. Blessé au mollet, le milieu de terrain centrafricain ne sera pas de la partie. Quant à Nayef Aguerd, touché à la tête la semaine dernière, la décision sera prise par l’OM ce dimanche matin...