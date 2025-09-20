PSG : Catastrophe à l'OM, c'est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, l’OM accueille le PSG au Vélodrome. Un Classique sous haute tension, qui devrait être marqué par de nombreuses absences côté parisien. Si Ousmane Dembélé, João Neves, ou encore Désiré Doué manqueront ce match, Marseille de son côté, va être privé de Geoffrey Kondogbia dont le forfait vient d’être confirmé.

Le Classique entre l’OM et le PSG prévu pour ce dimanche soir est classé à haut risque. En effet, en raison de conditions météorologiques compliquées, ce choc de la cinquième journée de Ligue 1 pourrait être reporté. En attendant, le match est maintenu, avec plusieurs blessés des deux côtés.

Beaucoup d’absents au PSG Pour le PSG, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont logiquement forfaits, eux qui se sont blessés avec l’équipe de France. João Neves, touché contre l’Atalanta en Ligue des Champions cette semaine, ne sera également pas du déplacement. Bradley Barcola lui, est incertain. Mais si le PSG semble donc quelque peu décimé, l’OM va également connaître un absent de taille.