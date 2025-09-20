L’OM aidé : La solution enfin trouvée par surpasser le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, l'OM affronte le PSG au Vélodrome dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1. Un rendez-vous immanquable surtout que les Marseillais voudront répondre après un début de saison un peu plus délicat. L'OM a montré de belles qualités face au Real Madrid et voudra essayer d'instaurer le doute dans les têtes parisiennes.

Auteur d'un gros mercato estival, l'OM peut enfin en profiter. Cela donne clairement les chances à De Zerbi et son effectif de jouer un rôle cette année en Ligue 1. Le match face au PSG pourrait donc être grandement révélateur mais la tâche s'annonce compliquée. Pour Lionel Charbonnier, l'exploit est possible.

« Si le PSG joue son jeu, l'OM sera en grande difficulté » Bousculé en défense face au Real Madrid, l'OM a tout de même résisté longtemps avant de céder un deuxième penalty. Un résultat pas forcément mérité qui donnera le goût de revanche pour le match de dimanche. « Si l'OM est mieux préparé pour battre le PSG, je ne sais pas. Sur un match, bien sûr, tout peut arriver. Quand tu vois les remplaçants du PSG, que ce soit de Dembélé, Doué ou de Neves, et que tu vois que la partition est exactement la même, que les mecs connaissent tout ce qu'il faut faire. Franchement, le fond de jeu, il est extraordinaire, quel que soit l'homme. En fin de compte, tu as l'impression que ça se passe tout le temps bien avec les Parisiens. L'OM ne gagnera ce match que si le PSG déjoue. Si le PSG reste dans sa partition... il n'y a que le PSG pour se battre lui même. Je trouve que le Real propose un jeu nettement moins fort que celui du PSG. Et en première mi-temps, tu bats le record d'occasions concédées. Je crois qu'il y a eu 11 arrêts de Rulli. C'est Rulli qui était là, qui cachait la forêt. Et c'était un petit Real, qui est inférieur au jeu proposé du PSG, même sans Dembélé, Doué et Neves. Si le PSG joue son jeu, l'OM sera en grande difficulté » déclare Lionel Charbonnier dans l'After Foot de RMC.