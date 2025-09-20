L’OM aidé : La solution enfin trouvée par surpasser le PSG !

Ce dimanche, l'OM affronte le PSG au Vélodrome dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1. Un rendez-vous immanquable surtout que les Marseillais voudront répondre après un début de saison un peu plus délicat. L'OM a montré de belles qualités face au Real Madrid et voudra essayer d'instaurer le doute dans les têtes parisiennes.
Auteur d'un gros mercato estival, l'OM peut enfin en profiter. Cela donne clairement les chances à De Zerbi et son effectif de jouer un rôle cette année en Ligue 1. Le match face au PSG pourrait donc être grandement révélateur mais la tâche s'annonce compliquée. Pour Lionel Charbonnier, l'exploit est possible.
« Si le PSG joue son jeu, l'OM sera en grande difficulté »
Bousculé en défense face au Real Madrid, l'OM a tout de même résisté longtemps avant de céder un deuxième penalty. Un résultat pas forcément mérité qui donnera le goût de revanche pour le match de dimanche. « Si l'OM est mieux préparé pour battre le PSG, je ne sais pas. Sur un match, bien sûr, tout peut arriver. Quand tu vois les remplaçants du PSG, que ce soit de Dembélé, Doué ou de Neves, et que tu vois que la partition est exactement la même, que les mecs connaissent tout ce qu'il faut faire. Franchement, le fond de jeu, il est extraordinaire, quel que soit l'homme. En fin de compte, tu as l'impression que ça se passe tout le temps bien avec les Parisiens. L'OM ne gagnera ce match que si le PSG déjoue. Si le PSG reste dans sa partition... il n'y a que le PSG pour se battre lui même. Je trouve que le Real propose un jeu nettement moins fort que celui du PSG. Et en première mi-temps, tu bats le record d'occasions concédées. Je crois qu'il y a eu 11 arrêts de Rulli. C'est Rulli qui était là, qui cachait la forêt. Et c'était un petit Real, qui est inférieur au jeu proposé du PSG, même sans Dembélé, Doué et Neves. Si le PSG joue son jeu, l'OM sera en grande difficulté » déclare Lionel Charbonnier dans l'After Foot de RMC.
L'OM connaît la solution
Ces derniers mois, le PSG a dépensé beaucoup d'énergie pour accomplir ses objectifs. Le début de saison a déjà laissé des traces même si le club a bien géré son premier match de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame. « Le PSG n'a connu le doute qu'une fois, lors de la finale de la Coupe du monde des clubs quand ils ont perdu lamentablement. Là, ils ont été dans le doute, ils ont trouvé du répondant. Le doute, ils ne savent pas le gérer. Ils ont l'habitude de ne douter de rien. Ils ne savent pas douter. Si l'OM arrive à les faire douter, attention ça peut considérablement gêner le PSG. D'abord, il faut rivaliser en termes d'engagement et être très très fort, ensuite tenir le rythme et la technique à un rythme très élevé. Si ces trois points sont relevés par l'OM, ne serait-ce que dans les 20 premières minutes, le PSG peut commencer à déjouer. Sinon, le PSG va dérouler. Le temps joue pour l'OM. S'il y a quelque chose que je sais, c'est que le PSG n'a aucun doute sur sa force, si tu arrives à les faire douter attention » poursuit Charbonnier.