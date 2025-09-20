OM : Le pétage de plombs qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, le courant ne passe plus entre Pablo Longoria et Waldemar Kita. Les présidents respectifs de l’OM et du FC Nantes ne s’entendent plus du tout. Le dirigeant des Canaris aurait notamment peu apprécié le pétage de plombs de son homologue marseillais le 22 février après le match contre l’AJ Auxerre.

Les tensions sont vives entre Pablo Longoria et Waldemar Kita depuis quelques jours. Le courant ne passe plus entre les deux hommes. Le dirigeant des Canaris a notamment réglé ses comptes avec son homologue marseillais après son élection au conseil d’administration de la LFP, symbole de la relation brisée entre les présidents respectifs de l’OM et du FC Nantes.

Waldemar Kita encore remonté contre Pablo Longoria après son craquage à Auxerre ? Pour trouver l’origine de ce clash, il faut remonter au 22 février comme le rapporte L’Equipe. Mécontent de la prestation de l’arbitrage lors de la défaite de l’OM sur la pelouse de l'AJ Auxerre (3-0), Pablo Longoria a pété les plombs. Ses mots lui avaient d’ailleurs valu 15 matchs de suspension. Sa sortie a toutefois été très peu au goût de Waldemar Kita, qui n’aurait visiblement toujours pas digéré les propos de son homologue olympien.