OM-PSG : Le gros problème qui peut tout gâcher !

Dimanche, l'OM et le PSG disputeront un nouveau Classique très attendu. Les hommes de Roberto De Zerbi auront à cœur de briller à domicile, eux qui semblent enfin avoir lancé leur saison. Mais le match pourrait se disputer dans des conditions difficiles puisque l'on annonce beaucoup de pluie au-dessus du Vélodrome, voire des orages.

En clôture de la 5ème journée de Ligue 1, l'OM et le PSG risquent d'avoir du mal à proposer un beau spectacle. Le match pourrait même être sacrément perturbé au vu des prévisions météorologiques. Le PSG partira tout de même favori après son bon début de saison marqué par 5 victoires en 5 matches.

Le déluge attendu à Marseille Comme le rapporte Le Parisien, d'importants risques d'orages sont annoncés à Marseille dimanche soir, alors que la rencontre entre l'OM et le PSG est prévue à 20h45. La pluie pourrait s'abattre avant la rencontre, ce qui pourrait rendre la pelouse difficilement praticable. Reste à savoir comment les deux équipes seront perturbées.