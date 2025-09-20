OM : Humilié par une star du PSG, un Marseillais passe aux aveux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La victoire du PSG sur la pelouse de l'OM en mars 2003 restera comme l'un des Classiques les plus marquants du XXIe siècle, notamment parce qu'il a vu une star briller. En effet, Ronaldinho avait éclaboussé de son talent la pelouse du stade Vélodrome, et même Daniel Van Buyten doit s'incliner face à la star brésilienne.

Daniel Van Buyten s'incline devant Ronaldinho « Je ne dirais peut-être pas qu'il a joué l'un des plus grands matches de sa carrière ce soir-là. Mais il a montré qu'il était l'un des meilleurs joueurs au monde. Il jouait et dansait. Ça portait ses fruits sur le terrain et c'était magnifique à voir. J'ai eu la possibilité de rejouer contre lui, avec le Bayern Munich contre Barcelone, et ça s'est très bien passé entre nous. Ca me motivait encore plus de jouer contre lui. C'est vrai que ce OM-PSG, on ne fait pas un mauvais match mais Paris est décisif sur chaque contre-attaque. Malheureusement, ce jour-là, on n'a pas su mettre nos occasions au fond », regrette-t-il dans une interview accordée à Eurosport, avant d'en rajouter une couche.