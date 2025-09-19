Incroyable, Roberto De Zerbi réclame Ousmane Dembélé à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse à 48 heures du Classique entre l'OM et le PSG au Stade Vélodrome, Roberto De Zerbi a été interrogé notamment sur les performances en dents de scie de Mason Greenwood. Et le coach marseillais reconnaît qu'il aimerait que son numéro 10 s'inspire d'Ousmane Dembélé dans sa capacité à répéter les efforts, y compris sur le plan défensif.

Dimanche soir, l'OM accueille le PSG et aura à cœur de faire oublier le fiasco de la saison dernière et la défait 3 à 0 au Vélodrome. Pour cela, il faudra un Mason Greenwood beaucoup plus impliqué qu'il y a un an. Roberto De Zerbi est d'ailleurs très exigeant avec son numéro 10 réclamant qu'il devienne comme Ousmane Dembélé ou encore Raphinha.

«Je m'attends de sa part qu'il devienne un joueur total» « Je m'attends de sa part qu'il devienne un joueur total, comme les plus grands joueurs en Europe. Hier j'ai vu un peu de Newcastle-Barcelone, j'ai vu Raphinha qui pressait tout le monde les 20 dernières minutes, avec une détermination incroyable », confie-t-il en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.