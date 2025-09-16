EXCLU - OM : De Zerbi refuse un contrat, une décision «rare» a été prise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Salim Lamrani, universitaire et passionné de football, a suivi pendant près d’un an Roberto De Zerbi, aujourd’hui entraîneur de l’OM. Dans son livre Le football selon Roberto De Zerbi, il raconte un technicien exigeant, fidèle à ses valeurs et à ses principes. Pour le 10Sport.com, il revient sur son caractère et a dévoilé une anecdote marquante.

Après avoir travaillé aux côtés de Marcelo Bielsa, Salim Lamrani a suivi Roberto De Zerbi pendant près d’un an, observant son quotidien au sein de l’OM. Cette immersion lui a permis de comprendre non seulement la méthodologie du coach italien, mais aussi sa personnalité et ses valeurs. Dans son livre Le football selon Roberto De Zerbi, Lamrani décrit un entraîneur exigeant, attentif aux détails, capable de mêler rigueur tactique et approche humaine. Pour lui, De Zerbi ne se contente pas de résultats : il façonne une identité, impose un style offensif et spectaculaire.

« Il ne supporte pas la trahison » « Roberto De Zerbi est un technicien dont le style de jeu est salué par tous les adeptes du football offensif. Mais c’est également un homme de principes et de valeurs, qui n’accepte pas l’injustice, notamment lorsque les plus vulnérables en sont victimes. Sa culture et son éducation font qu’il accorde une grande importance à la parole donnée, et il ne supporte pas la trahison » a expliqué l’auteur au 10Sport.com.