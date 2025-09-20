Foot - OM : Son constat impitoyable avant le PSG...

Alexandre Higounet

Alors qu'au sein de l'Olympique de Marseille, on se montre plutôt satisfait de l'évolution de l'équipe face au Real à Bernabeu malgré la défaite (2-1) pour le premier match de C1, Edouard Cissé, l'ancien joueur, a livré un commentaire sans concession sur l'écart de niveau séparant les deux formations. Un constat qui n'incite pas à l'optimisme avant le PSG.

Mardi dernier, au Santiago Bernabeu, l'Olympique de Marseille a certes beaucoup souffert devant les vagues madrilènes, étouffé dans l'entrejeu par l'impact du Real Madrid, mais l'impression d'ensemble au sortir du match est que l'équipe de Roberto De Zerbi aurait largement pu sortir avec le nul, le club merengue ne l'emportant que grâce à un penalty contestable en fin de match. Impression partagée par le staff phocéen.

« J'ai trouvé un Real en gestion à 60% » Interrogé par L'Equipe, Edouard Cissé, ancien joueur du PSG et de l'OM, n'est pas du tout sur cette ligne. Il livre même un constant impitoyable sur l'écart séparant Marseille du Real : « Il ne faut pas oublier la succession des matches du Real. La plupart était en sélection il y a une grosse semaine. Il y a un peu de fatigue. J'ai trouvé un Real en gestion, à 60%, et Marseille, très souvent comme les équipes françaises hormis le PSG, qui était obligé d'être à 100%, mais qui ne l'était pas. Marseille a fait un match avec les moyens du bord, mais c'était trop peu ».