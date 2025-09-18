Signature au PSG : Le coup de pression de Luis Enrique !

De plus en plus, Bradley Barcola s’impose comme un joueur important du PSG et il pourrait d’ailleurs prochainement prolonger son contrat. Toutefois, l’ancien Lyonnais paraît encore devancé par Désiré Doué et Bradley Barcola dans la hiérarchie offensive. Conscient de ses grandes qualités, Luis Enrique a mis la pression à son joueur en lui demandant deux choses pour qu'il soit titulaire indiscutable.
En l’absence de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola sera l’un des leaders de l’attaque du PSG pour les semaines à venir. C’est d’ailleurs lui qui a permis au club de la capitale de l’emporter 2-0 contre le RC Lens dimanche dernier, en inscrivant un doublé (victoire 2-0).
Rothen pense que le PSG va tout faire pour prolonger Barcola
Bradley Barcola semble donc prendre de plus en plus de responsabilités au PSG et ce dernier l’a noté. Selon Jérôme Rothen, qui s’est exprimé sur RMC, le club de la capitale va sans doute tout tenter pour faire prolonger le joueur de 23 ans. « L’objectif est très clair : ils veulent les meilleurs jeunes joueurs français. C’est plus un jeune joueur maintenant, il a 23 ans. Je pense que le club va tout faire pour le prolonger. Ils aiment la mentalité qu’il a et de toute façon dans un groupe il vaut mieux avoir des joueurs moins casse-bonbon que certains. Il en faut, mais pas trop. Lui, il ne fait pas partie de cette catégorie-là. Je pense que c’est facile au quotidien de vivre avec Bradley et avec les qualités qu’il a, ils vont tout faire pour le garder. »
« Luis Enrique lui a demandé deux choses »
Une version confirmée par le journaliste Fabrice Hawkins, qui en a dit un peu plus sur le dossier Bradley Barcola. Selon lui, Luis Enrique a demandé deux choses à son attaquant, afin qu’il devienne plus qu’un remplaçant de luxe. « Ils vont entamer les négociations cette saison (…) Sur le terrain, Luis Enrique lui a demandé deux choses pour pouvoir postuler à une place de titulaire. Il faut qu’il soit un peu plus rigoureux sur le repli défensif, c’est ce que font Dembélé, Désiré Doué et Kvara. Il faut qu’il soit plus décisif aussi. Sur le côté repli défensif, il a montré qu’il pouvait le faire. Maintenant, devant le but, s’il arrive à passer ce step en Ligue des champions, je pense qu’il va donner de sacrés maux de tête à Luis Enrique quand Désiré Doué va revenir. »