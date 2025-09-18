Signature au PSG : Le coup de pression de Luis Enrique !

Alexis Brunet

De plus en plus, Bradley Barcola s’impose comme un joueur important du PSG et il pourrait d’ailleurs prochainement prolonger son contrat. Toutefois, l’ancien Lyonnais paraît encore devancé par Désiré Doué et Bradley Barcola dans la hiérarchie offensive. Conscient de ses grandes qualités, Luis Enrique a mis la pression à son joueur en lui demandant deux choses pour qu'il soit titulaire indiscutable.

En l’absence de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola sera l’un des leaders de l’attaque du PSG pour les semaines à venir. C’est d’ailleurs lui qui a permis au club de la capitale de l’emporter 2-0 contre le RC Lens dimanche dernier, en inscrivant un doublé (victoire 2-0).

Rothen pense que le PSG va tout faire pour prolonger Barcola Bradley Barcola semble donc prendre de plus en plus de responsabilités au PSG et ce dernier l’a noté. Selon Jérôme Rothen, qui s’est exprimé sur RMC, le club de la capitale va sans doute tout tenter pour faire prolonger le joueur de 23 ans. « L’objectif est très clair : ils veulent les meilleurs jeunes joueurs français. C’est plus un jeune joueur maintenant, il a 23 ans. Je pense que le club va tout faire pour le prolonger. Ils aiment la mentalité qu’il a et de toute façon dans un groupe il vaut mieux avoir des joueurs moins casse-bonbon que certains. Il en faut, mais pas trop. Lui, il ne fait pas partie de cette catégorie-là. Je pense que c’est facile au quotidien de vivre avec Bradley et avec les qualités qu’il a, ils vont tout faire pour le garder. »