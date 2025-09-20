PSG-OM : Al-Khelaïfi, Longoria... Enorme malaise, c'est «spectaculaire» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, l’OM accueille son pire ennemi, le PSG, au Vélodrome. Si depuis l’arrivée de QSI à la tête du club parisien en 2011, les relations entre les deux clubs rivaux étaient bonnes, ces dernières se sont fortement détériorées au cours des derniers mois, au point de devenir glaciales.

Tout ne va pas bien entre l’OM et le PSG. Du moins, entre les deux présidents que sont Pablo Longoria et Nasser Al-Khelaïfi. Alors que les deux hommes sont censés se retrouver ce dimanche soir au Vélodrome pour le Classique, l’Equipe indique ce samedi que les relations entre les deux hommes sont glaciales.

Relations tendues entre l’OM et le PSG Pire, le quotidien sportif indique que depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG, jamais les relations entre les deux clubs n’auront été aussi froides. Pourtant, fin 2024, les deux clubs ainsi que ses deux présidents s’entendaient toujours très bien et marchaient main dans la main.