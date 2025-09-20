PSG-OM : Al-Khelaïfi, Longoria... Enorme malaise, c'est «spectaculaire» !

Ce dimanche soir, l’OM accueille son pire ennemi, le PSG, au Vélodrome. Si depuis l’arrivée de QSI à la tête du club parisien en 2011, les relations entre les deux clubs rivaux étaient bonnes, ces dernières se sont fortement détériorées au cours des derniers mois, au point de devenir glaciales.
Tout ne va pas bien entre l’OM et le PSG. Du moins, entre les deux présidents que sont Pablo Longoria et Nasser Al-Khelaïfi. Alors que les deux hommes sont censés se retrouver ce dimanche soir au Vélodrome pour le Classique, l’Equipe indique ce samedi que les relations entre les deux hommes sont glaciales.
Relations tendues entre l’OM et le PSG
Pire, le quotidien sportif indique que depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG, jamais les relations entre les deux clubs n’auront été aussi froides. Pourtant, fin 2024, les deux clubs ainsi que ses deux présidents s’entendaient toujours très bien et marchaient main dans la main.
Nasser Al-Khelaïfi ignore Longoria lors d’une réunion
Illustration parfaite de cette mauvaise entente entre Nasser Al-Khelaïfi et Pablo Longoria, la réunion du conseil d’administration de la LFP survenu lundi dernier. Alors que le dirigeant espagnol s’est fait attaqué par Waldemar Kita (FC Nantes), le Qatari, assis juste à gauche de Longoria, n’a jamais adressé la parole au président de l’OM, le citant par moment, mais sans jamais l’appeler par son nom. Ambiance...