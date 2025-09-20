Alerte avant l'OM : La malédiction continue, le PSG perd un autre joueur !

Amadou Diawara

Pour le Classique face à l'OM, le PSG sera privé d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et de Lucas Beraldo. Malheureusement pour Luis Enrique, Bradley Barcola a ressenti une légère douleur musculaire lors du dernier entrainement. Par conséquent, le numéro 29 du PSG pourrait être sur le banc au coup d'envoi ce dimanche soir.

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l'OM : le Vélodrome. Pour ce Classique, comptant pour la cinquième journée de Ligue 1, Luis Enrique va devoir faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et Lucas Beraldo. Ces quatre joueurs du PSG étant blessés.

PSG : Barcola victime d'une douleur musculaire Malheureusement pour le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, un autre joueur a rejoint l'infirmerie ce samedi. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Bradley Barcola s'est blessé à l'entrainement.