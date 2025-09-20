Le PSG tient un «joueur incroyable» : La grande annonce de Luis Enrique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le PSG peut profiter d'un effectif de très grande qualité pour affronter tous les plus grands défis. En ce début de saison, Nuno Mendes attire particulièrement attention, lui qui a été très bon face à l'Atalanta Bergame. Présent au club depuis 2021, il est apprécié par Luis Enrique, qui n'a pas hésité à lui faire des éloges.

Auteur d'un bon début de saison, le PSG aura à cœur de poursuivre sa série de victoires face à l'OM dimanche. Le club de la capitale doit actuellement gérer de nombreuses blessures mais bénéficie d'un réservoir important. Luis Enrique est notamment très satisfait par la présence de Nuno Mendes dans l'effectif, un joueur très important.

« C'est un joueur incroyable » Entraîneur du PSG depuis 2023, Luis Enrique fait régulièrement appel à Nuno Mendes. L'arrière gauche de 23 ans réalise début de saison très convaincant et son profil correspond totalement à l'esprit de l'Espagnol. « C’est le type de joueur qui peut évoluer où il veut. Il a une mentalité incroyable, une qualité technique top, une qualité physique top. C’est un joueur incroyable, il peut défendre face à n’importe quel joueur et en devant, il a la qualité d’un attaquant. C’est un des joueurs les plus complets que j’ai pu entraîner dans ma carrière » confie l'entraîneur espagnol en conférence de presse.