PSG : Personne ne l’a vu venir, Luis Enrique se lâche totalement en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un bon début de saison avec 5 victoires, le PSG sera bien sûr attentif à la cérémonie du Ballon d'Or qui aura lieu lundi. Le club de la capitale nourrit de grands espoirs pour Ousmane Dembélé et l'attaquant français est désigné parmi les favoris depuis des mois. En conférence de presse, Luis Enrique s'est permis de pousser la chansonnette.

Actuellement blessé et forcé de rater le match contre l'OM, Ousmane Dembélé doit attendre avec impatience la cérémonie du Ballon d'Or. Dans un peu plus de 48 heures, l'attaquant français connaîtra enfin le dénouement que tout le monde attend depuis des mois. Placé parmi les deux favoris aux côtés de Lamine Yamal, il reçoit régulièrement du soutien. En conférence de presse, Luis Enrique a évoqué le sujet en se lâchant à sa manière.

Luis Enrique au soutien d'Ousmane Dembélé Présent en conférence de presse avant le choc face à l'OM dimanche, Luis Enrique a forcément été interrogé sur le dénouement du Ballon d'Or, comme la cérémonie est prévue lundi. « Qu’attendez-vous du Ballon d’or lundi ? Rien ! J’ai déjà parlé de ce sujet. Mais j’ai une chanson dans ma tête (il chante) : "Et Ousmane Ballon d’or !" » ose-t-il face aux journalistes.