PSG : La sortie de Luis Enrique qui va faire enrager l’OM !

À la veille du choc face à l’OM au Vélodrome, Luis Enrique a reconnu qu’il aimait jouer à l'extérieur, appréciant davantage le moment lorsque son équipe parvenait à « calmer le stade ». La sortie de l’entraîneur du PSG ne devrait pas échapper aux supporters phocéens, déjà bouillants.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de voir le premier Classique de la saison en Ligue 1. Ce dimanche soir, en clôture de la 4e journée, le PSG se déplace sur la pelouse du Vélodrome pour affronter l’OM. Un an après la claque reçue à domicile (0-3), les hommes de Roberto De Zerbi sont revanchards face à une équipe parisienne amoindrie. De son côté, Luis Enrique est bien décidé à faire « taire » l’enceinte marseillaise.

« C’est beau de jouer à l’extérieur, et de voir comment on peut calmer le stade » « Pour nous, en tant équipe, c’est beau de jouer à l’extérieur, et de voir comment on peut calmer le stade. C’est arrivé beaucoup de fois, dans beaucoup de stades. C’est beau de faire taire un stade. On a l’objectif d’essayer d’avoir le contrôle du jeu. De Zerbi a la même philosophie. J’aime affronter des entraîneurs qui ont la même mentalité, cette personnalité. Il faut en profiter », a lancé l’entraîneur du PSG, une sortie que les supporters de l’OM devraient apprécier.