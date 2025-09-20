Un joueur de l'OM s'enflamme pour le PSG, Luis Enrique le calme !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, le PSG a rendez-vous au Vélodrome pour un nouveau duel face à l'OM dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1. Le club de la capitale a déjà pris la tête du championnat et forcément pour l'OM, c'est un immense défi à relever. Geronimo Rulli a d'ailleurs dit du club ennemi qu'il s'agissait du meilleur PSG de l'histoire. Luis Enrique a eu un discours un peu plus modéré.

Auteur d'un début de saison plus mitigé, l'OM avait pourtant annoncé ses ambitions pour la saison : rivaliser avec le PSG en Ligue 1. Il n'y a pas mieux qu'un match face à l'ennemi pour voir où on en est. Geronimo Rulli a été plein d'éloges envers le PSG avant la rencontre mais Luis Enrique ne veut pas aborder la rencontre en se disant que c'est gagné d'avance.

Luis Enrique convaincu par son effectif Cet été le PSG n'a pas beaucoup recruté. Luis Enrique et les dirigeants préfèrent repartir au combat avec un groupe composé des mêmes joueurs. La saison dernière, le PSG a ébloui tout le monde, suscitant alors des débats sur sa place dans l'histoire. « Si c'est le meilleur PSG de l'histoire ? C’est difficile à dire ! Je ne m’intéresse pas à ça. On doit rester concentrés sur ce qu’on doit améliorer, sur notre saison. C’est un débat pour l’été, quand tu es à la plage. Quand je vois mon équipe, la façon dont elle s’entraîne, avec cette joie, comme coach, c’est très beau. Il faut continuer ! C’est notre travail, on doit en profiter » déclare Luis Enrique en conférence de presse.