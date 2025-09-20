EXCLU - OM : Les coulisses du mercato dévoilées au grand jour

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille a vécu un nouveau mercato estival intense, avec douze recrues venues renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Derrière ces choix, un processus précis et collégial. Pour le 10Sport.com, Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, dévoile les coulisses d’une stratégie de recrutement minutieusement construite.

L’OM a frappé fort sur le marché des transferts avec pas moins de douze renforts cet été : CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Angel Gomes, Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Igor Paixão, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Une nouvelle fois, le trio Roberto de Zerbi-Pablo Longoria-Medhi Benatia a travaillé conjointement pour bâtir une équipe compétitive.

Un témoin au cœur du mercato Auteur du livre le football selon Roberto de Zerbi, Salim Lamrani a pu savoir durant plusieurs mois le coach de l’OM. Il était notamment à ses côtés lors du dernier mercato hivernal. Celui qui enseigne à la Sorbonne a pu se rendre compte du processus derrière chaque transfert.