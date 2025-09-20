EXCLU - OM : Les coulisses du mercato dévoilées au grand jour

L’Olympique de Marseille a vécu un nouveau mercato estival intense, avec douze recrues venues renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Derrière ces choix, un processus précis et collégial. Pour le 10Sport.com, Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, dévoile les coulisses d’une stratégie de recrutement minutieusement construite.
L’OM a frappé fort sur le marché des transferts avec pas moins de douze renforts cet été : CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Angel Gomes, Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Igor Paixão, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Une nouvelle fois, le trio Roberto de Zerbi-Pablo Longoria-Medhi Benatia a travaillé conjointement pour bâtir une équipe compétitive.
Un témoin au cœur du mercato
Auteur du livre le football selon Roberto de Zerbi, Salim Lamrani a pu savoir durant plusieurs mois le coach de l’OM. Il était notamment à ses côtés lors du dernier mercato hivernal. Celui qui enseigne à la Sorbonne a pu se rendre compte du processus derrière chaque transfert.
Un fonctionnement bien huilé
« Roberto De Zerbi définit les besoins et les profils de poste. Ensuite, Medhi Benatia propose des joueurs. Parfois, l’entraîneur italien suggère également des noms. Puis, il y a une analyse collégiale avec Pablo Longoria et, lorsqu’un profil recueille trois avis favorables, le processus de recrutement est lancé. Aucun joueur n’est recruté sans l’accord du trio. C’est un travail en concertation et en bonne intelligence. Medhi Benatia est assez expérimenté pour savoir qu’il ne faut jamais imposer un joueur à un entraîneur » a déclaré Lamrani au cours d’un entretien accordé au 10Sport.com.