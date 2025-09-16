OM : «Je ne suis pas ton fils, tu ne joues pas avec moi», le jour où ça a clashé avec Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voilà une image qui avait donné des sueurs froides aux supporters du Real Madrid. Quelques semaines après son transfert à 94M€, Cristiano Ronaldo se blessait en septembre 2009 à la suite d’un tacle rugueux de Souleymane Diawara face à l’OM en Ligue des champions. Tout était partie d’une discussion que n’avait pas apprécié le joueur appartenant alors à l’Olympique de Marseille. En ce jour de match entre les deux clubs, Diawara a une nouvelle fois raconté cette histoire.

C’était il y a près de 16 ans, jour pour jour. Le 30 septembre 2009, l’OM se déplaçait sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour y affronter le Real Madrid qui venait de recruter Karim Benzema, Kaka et surtout Cristiano Ronaldo. Défenseur du club marseillais à l’époque, Souleymane Diawara avait été l’auteur d’une intervention non maîtrisée et dangereuse sur « CR7 » qui lui avait valu une exclusion lors de cette lourde défaite du club phocéen à Madrid sur le score de 3 buts à 0.

«Il avait un sourire narquois. Alors, ok, pas de problème» En ce jour de nouvelle affiche entre le Real Madrid et l’OM en Ligue des champions, L’Équipe a recontacté le consultant de Ligue 1+ afin de revenir sur cet épisode. Pour planter le décor, le quotidien sportif a ressorti d’anciennes déclarations de Souleymane Diawara sur la genèse de son carton rouge dû selon son analyse à une attitude spécifique de Cristiano Ronaldo dans ses gestes techniques. « Je lui ai dit : ''Je ne suis pas ton fils moi, tu ne joues pas avec moi''. Il avait un sourire narquois. Alors, ok, pas de problème ». En effet, Diawara ne s’était pas pris la tête et n’avait fait qu’une bouchée de Ronaldo en le taclant violemment à pleine vitesse au niveau de sa cheville. Verdict : deux mois d’indisponibilité pour la recrue à 94M€ du Real Madrid.