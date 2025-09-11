Transfert d'Aubameyang : L'OM appelle un autre attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a sauté sur l'occasion pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait son retour seulement un an après son départ. Une arrivée qui place forcément Amine Gouiri face à une concurrence très importante. Mais Roberto De Zerbi assure qu'avec Medhi Benatia, ils ont rapidement appelé l'international algérien pour le rassurer.

Compte tenu de la seconde partie de saison d'Amine Gouiri, l'OM n'avait pas prévu de recruter un nouvel avant-centre cet été. Cependant, le club phocéen a sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec Pierre-Emerick Aubameyang. Libéré de son contrat à Al-Qadsiah, le Gabonais a ainsi fait son retour à l'OM un an après son départ. Conscient de l'impact que pouvait avoir une telle signature sur le morale d'Amine Gouiri, Roberto De Zerbi révèle avoir immédiatement appelé son attaquant.

De Zerbi a voulu rassurer Gouiri « Quand on a pris Aubameyang, Benatia et moi on a tout de suite parlé à Gouiri pour lui dire que les choses ne changeaient pas. Il y a plus de matchs cette année avec la C1, il faut une équipe forte », assure l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.